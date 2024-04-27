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Завтра температура воздуха в Баку и регионах Азербайджана превысит 30° тепла

Завтра температура воздуха в Баку и регионах Азербайджана превысит 30° тепла Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается преимущественно без осадков.
Экология
27 апреля 2024 г. 12:24
Завтра температура воздуха в Баку и регионах Азербайджана превысит 30° тепла

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается преимущественно без осадков.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов.

Будет преобладать умеренный южный ветер.

Температура воздуха составит ночью 14-18° тепла, днем 26-31° тепла. Атмосферное давление повысится и составит 765 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха - ночью 60-70%, днем 30-40%.

В районах Азербайджана ожидается преимущественно без осадков. Ночью и утром на отдельных горных территориях временами возможен туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 12-17° тепла, днем 27-32° тепла, в горах ночью 7-12° тепла, днем 18-23° тепла.

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Версия на английском языке Azerbaijan weather forecast for April 28
Версия на азербайджанском языке Sabah Bakıda 31, rayonlarda 32 dərəcə isti olacaq

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