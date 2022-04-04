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Завтра в районах будет 22 градуса тепла

Завтра в районах будет 22 градуса тепла 5 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.
Экология
4 апреля 2022 г. 13:32
Завтра в районах будет 22 градуса тепла

5 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, вечером местами будет туман. Временами усиливающийся северо-западный ветер утром сменится умеренным северо-восточным.

Температура воздуха ночью составит 7-10°, днем 15-18° тепла, в Баку ночью 8-10°, днем 14-16° тепла. Атмосферное давление снизится с 767 мм до 761 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-65%.

В районах Азербайджана в основном без осадков, ночью и утром местами туман. Будет дуть умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 7-12°, днем 17-22° тепла, в горах ночью 2-6°, днем 9-14° тепла.

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