Завтра в районах Азербайджана прогнозируются грозы и ливни

Баку. 30 апреля. REPORT.AZ/ В первый день мая в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно.

Как сообщили Report из Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, утром и вечером местами на полуострове возможны дожди. Будет преобладать северо-восточный ветер.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 9-13, днем 15-20 градусов тепла, в Баку ночью 11-13, днем 17-19 градусов тепла.

Завтра в районах Азербайджана временами прогнозируются грозы и дожди, местами ливни. Утром возможен туман. Прогнозируется восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 10-15, днем 17-21 градус тепла, в горах ночью 2-6, днем 6-11 градусов тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, с 30 апреля по 2 мая слабые и умеренные колебания метеорологических факторов на Абшеронском полуострове будут благоприятными для метеочувствительных людей.