Завтра в районах Азербайджана ожидаются дожди

В Баку и на Абшеронском полуострове 19 сентября ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

Будет преобладать умеренный северо-западный ветер. Температура воздуха ночью составит 20-23°, днем - 25-29° тепла. Атмосферное давление составит 761 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха - 65-75%.

В большинстве районов Азербайджана ожидается преимущественно сухая погода, однако в некоторых горных и предгорных районах местами пройдут дожди. В отдельных местах возможны кратковременные интенсивные ливни, грозы и град. Ночью и утром в горах ожидается туман. Будет преобладать восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 18-22°, днем - 29-33° тепла, в горах ночью - 10-15°, днем - 18-23° тепла.