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    Завтра в районах Азербайджана ожидаются дожди

    Экология
    • 18 сентября, 2026
    • 12:47
    Завтра в районах Азербайджана ожидаются дожди

    В Баку и на Абшеронском полуострове 19 сентября ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

    Будет преобладать умеренный северо-западный ветер. Температура воздуха ночью составит 20-23°, днем - 25-29° тепла. Атмосферное давление составит 761 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха - 65-75%.

    В большинстве районов Азербайджана ожидается преимущественно сухая погода, однако в некоторых горных и предгорных районах местами пройдут дожди. В отдельных местах возможны кратковременные интенсивные ливни, грозы и град. Ночью и утром в горах ожидается туман. Будет преобладать восточный ветер.

    Температура воздуха ночью составит 18-22°, днем - 29-33° тепла, в горах ночью - 10-15°, днем - 18-23° тепла.

    Прогноз погоды Национальная служба гидрометеорологии Неблагоприятные погодные условия
    Sabah rayonlarda arabir yağış yağacaq
    Azerbaijan weather forecast for September 19

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