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Завтра в районах Азербайджана ожидаются дожди, грозы и сильный ветер

Завтра в районах Азербайджана ожидаются дожди, грозы и сильный ветер 2 июля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.
Экология
1 июля 2025 г. 12:30
Завтра в районах Азербайджана ожидаются дожди, грозы и сильный ветер

2 июля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Будет преобладать умеренный северо-западный ветер, который днем временами усилится.

Температура воздуха ночью составит 20-23, днем - 26-29° тепла. Атмосферное давление - 757 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 60-70, днем - 50-55%.

В районах Азербайджана местами ожидаются дожди и грозы. В горных и предгорных районах возможны кратковременные ливни и град. Ночью и утром местами не исключается туман. Будет преобладать временами усиливающийся западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 18-22, днем - 28-32° тепла, в горах ночью 5-10, днем - 15-20° тепла.

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Версия на азербайджанском языке Sabah güclü külək əsəcək, yağış yağacaq, şimşək çaxacaq

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