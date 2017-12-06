Завтра в районах Азербайджана ожидается снег, в Баку - мокрый снег и мороз - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Баку. 6 декабря. REPORT.AZ/ Объявлен прогноз погоды в Азербайджане на завтра.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, 7 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются осадки, местами интенсивные.

В пригороде дождь может перейти в мокрый снег. Будет преобладать сильный северо-западный ветер, скорость которого во вторую половину дня снизится.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 3-5, днем 5-8 градусов тепла, в Баку ночью ожидается 3-5, днем 5-7 градусов тепла.

Атмосферное давление поднимется с 755 мм до 762 мм ртутного столба. Относительная влажность составит 85-95%.

Завтра в районах Азербайджана местами ожидаются дожди, в горных и предгорных районах - снег, который на отдельных территориях может принять интенсивный характер. Местами возможен туман. Западный ветер на отдельных территориях временами усилится.

Ночью температура воздуха составит 0-4, днем 5-9 градусов тепла, в горах ночью ожидается от 0 до 5 градусов мороза, днем 0-5 градусов тепла.

Согласно медицинскому метеорологическому прогнозу, 7 декабря на фоне сильного северного ветра на Абшеронском полуострове ожидается снижение температуры воздуха и влажная погода, что неблагоприятно для метеочувствительных людей.

МЭПР предупреждает, что 7 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются осадки, местами интенсивные. Будет преобладать сильный северо-западный ветер. Ночью температура воздуха опустится на 3-5 градусов, максимальная температура составит 5-8 градусов тепла.