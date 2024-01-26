Завтра в районах Азербайджана ожидается снег и гололед

27 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно.

27 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, утром и вечером местами ожидаются осадки. Будет преобладать умеренный северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 0-4°, днем - 6-9° тепла. Атмосферное давление понизится с 762 до 758 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 65-75%.

Завтра в некоторых районах Азербайджана ожидаются осадки, в горных и предгорных районах - снег, местами интенсивный, не исключается туман. Будет преобладать умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 0-5° мороза, днем 0-5° тепла, в горах ночью 5-10°, днем - 0-5° мороза.

Ночью и утром в некоторых горных районах дороги покроются льдом.