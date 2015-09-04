Завтра в районах Азербайджана ожидается 37 градусов тепла

Баку. 4 сентября. REPORT.AZ/ Завтра в Баку ожидается 37 градусов тепла. Как сообщили Report в бюро гидрометеорологических прогнозов Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, 5 сентября в Баку и на Абшеронском полуострове будет, в основном, без осадков. Прогнозируется северо-восточный ветер, который днем сменится умеренным южным ветром.

Температуры воздуха на Абшеронском полуострове составит 19-23, днем - 30-35 градусов тепла, в Баку ночью - 21-23, днем - 32-34 градуса тепла.

Завтра в районах Азербайджана осадки, в основном, не ожидаются. Однако, вечером и ночью в некоторых горных районах возможны грозы и кратковременные дожди. В некоторых местах ожидается туман. Прогнозируется восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 18-23, днем - 32-37 градусов тепла, в горах ночью 12-17, днем - 22-27 градусов тепла.

Днем 5-6 сентября на Абшеронском полуострове ожидается дискомфортная погода, которая будет неблагоприятна для метеочувствительных людей.