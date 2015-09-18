Завтра в районах Азербайджана ожидается 32 градуса тепла

Баку. 18 сентября. REPORT.AZ/ Завтра в Баку ожидается 29 градусов тепла.

Об этом Report сообщили в Бюро гидрометеорологических прогнозов Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

19 сентября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Однако ночью в отдельных частях полуострова возможны кратковременные осадки. Днем будет преобладать слабый южный ветер.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 17-22, днем - 25-29 градусов тепла. В Баку ночью прогнозируется 18-20, днем - 27-29 градусов тепла.

Завтра в районах Азербайджана осадки в основном не ожидаются. Утром в отдельных частях полуострова будет туман. Однако ближе к вечеру в некоторых горных территориях прогнозируются грозы и переменные осадки. Будет преобладать восточный ветер.

Ночью температура воздуха составит 17-22, днем - 27-32 градуса тепла, в горах ночью - 9-14, днем - 19-24 градуса тепла.

Согласно медицико-метеорологическому прогнозу, ожидающиеся в ближайшие два дня слабые и умеренные колебания метеорологических факторов на Абшеронском полуострове будут неблагоприятны для метеочувствительных людей.