Завтра в пригородах Баку и Абшерона ожидается моросящий дождь

12 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

12 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, в некоторых пригородных территориях ближе к ночи ожидается слабый моросящий дождь.

Температура воздуха ночью составит от 1° мороза до 2° тепла, днем ​​- 3-7° тепла. Атмосферное давление выше нормы - 772 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 70-80%, днем - 60-65%.

В регионах Азербайджана ожидается преимущественно без осадков. Однако вечером в некоторых восточных районах возможны дожди. Местами не исключается туман. Будет преобладать умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит от 3° мороза до 2° тепла, днем ​​- 5-10° тепла, в горах ночью 5-10°, в высокогорьях - 13-18°, днем ​​- 0-5° мороза.

В некоторых горных районах дороги покроются льдом.