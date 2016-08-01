Завтра в отдельных районах Азербайджана ожидаются осадки

Баку. 1 августа. REPORT.AZ/ Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, утром и днем в отдельных районах столицы и полуострова есть вероятность осадков. Будет преобладать северный ветер.

Ночью на Абшеронском полуострове ожидается 22-24°, днем 28-33° тепла, в Баку ночью прогнозируется 22-24°, днем - 30-32° тепла.

В районах Азербайджана местами будут грозы и осадки, днем в большинстве районов в основном без осадков. Будет преобладать восточный ветер.

Ночью температура воздуха составит 20-25°, днем 31-36° тепла, в горах ночью - 11-16, днем - 18-23° тепла.

Атмосферное давление составит 757 мм ртутного столба, относительная влажность ночью составит 75-85 %, днем - 60-70 %.

Температура морской воды на пляжах Абшерона - в Сумгайыте, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгях, Загульбе составит 22-23°, на пляжах в Бузовне, Мардакяне, Шувялане – 23-24°, в Тюркян, Говсане, Сахиле, Шихово – 25-26° тепла.