Завтра в некоторых регионах Азербайджана ожидаются ливни
Экология
- 15 ноября, 2025
- 12:42
С вечера 16 ноября до полудня 17 ноября в западных районах Азербайджана местами ожидаются кратковременные дожди.
Как сообщает Report со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, в отдельных местах возможны кратковременные ливни, грозы, в высокогорных районах выпадет снег.
В связи с дождливой погодой ожидается повышение уровня воды в реках.
Последние новости
12:56
Азербайджан увеличил производство хлопчатобумажной пряжи на 23%Промышленность
12:53
КМГ и Узбекнефтегаз подписали соглашение по проекту Жаркын в КазахстанеЭнергетика
12:42
Завтра в некоторых регионах Азербайджана ожидаются ливниЭкология
12:35
Ректор Академии юстиции: Возвращение западных азербайджанцев в Армению вполне возможноВнутренняя политика
12:29
Алекберли: ОЗА опирается на международное право в вопросе возвращения западных азербайджанцевВнутренняя политика
12:17
Фото
Азербайджан и ЕС обсудили расширения сотрудничества в сфере цифровой связиИКТ
12:17
В Азербайджане стоимость платных услуг населению выросла на 9,2%Бизнес
12:01
Захид Джафаров: Депортация азербайджанцев из Армении является геноцидомВнешняя политика
11:57