Завтра в некоторых регионах Азербайджана ожидаются ливни

С вечера 16 ноября до полудня 17 ноября в западных районах Азербайджана местами ожидаются кратковременные дожди.

Как сообщает Report со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, в отдельных местах возможны кратковременные ливни, грозы, в высокогорных районах выпадет снег.

В связи с дождливой погодой ожидается повышение уровня воды в реках.