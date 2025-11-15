Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026
    Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026

    Завтра в некоторых регионах Азербайджана ожидаются ливни

    Экология
    • 15 ноября, 2025
    • 12:42
    Завтра в некоторых регионах Азербайджана ожидаются ливни

    С вечера 16 ноября до полудня 17 ноября в западных районах Азербайджана местами ожидаются кратковременные дожди.

    Как сообщает Report со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, в отдельных местах возможны кратковременные ливни, грозы, в высокогорных районах выпадет снег.

    В связи с дождливой погодой ожидается повышение уровня воды в реках.

    ливни служба гидрометеорологии западные районы
    Azərbaycanın ayrı-ayrı yerlərində qısamüddətli leysan gözlənilir - XƏBƏRDARLIQ

    Последние новости

    12:56

    Азербайджан увеличил производство хлопчатобумажной пряжи на 23%

    Промышленность
    12:53

    КМГ и Узбекнефтегаз подписали соглашение по проекту Жаркын в Казахстане

    Энергетика
    12:42

    Завтра в некоторых регионах Азербайджана ожидаются ливни

    Экология
    12:35

    Ректор Академии юстиции: Возвращение западных азербайджанцев в Армению вполне возможно

    Внутренняя политика
    12:29

    Алекберли: ОЗА опирается на международное право в вопросе возвращения западных азербайджанцев

    Внутренняя политика
    12:17
    Фото

    Азербайджан и ЕС обсудили расширения сотрудничества в сфере цифровой связи

    ИКТ
    12:17

    В Азербайджане стоимость платных услуг населению выросла на 9,2%

    Бизнес
    12:01

    Захид Джафаров: Депортация азербайджанцев из Армении является геноцидом

    Внешняя политика
    11:57

    Нигяр Арпадараи приняла участие в парламентской встрече в рамках COP30

    COP29
    Лента новостей