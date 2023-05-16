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Завтра в некоторых районах пройдут ливни, усилится ветер

Завтра в некоторых районах пройдут ливни, усилится ветер 17 мая днем в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается кратковременное усиление северо-западного ветра до 15-20 м/с.
Экология
16 мая 2023 г. 16:06
Завтра в некоторых районах пройдут ливни, усилится ветер

17 мая днем в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается кратковременное усиление северо-западного ветра до 15-20 м/с.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, днем в некоторых частях полуострова, вероятно, будет идти дождь.

С полудня 17 мая до утра 18 мая в некоторых районах ожидаются периодические осадки. В горных и предгорных районах вероятно пройдут ливни, возможны грозы, град, в высокогорных районах - снег.

Западный ветер усилится до 18-23 м/с.

Предполагается, что водность в реках увеличится, а в некоторых горных реках пройдут кратковременные паводки.

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