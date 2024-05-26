В Госслужбе экобезопасности изучили кадры с якобы загрязнением пляжа в Нардаране

Сотрудники Государственной службы экологической безопасности и Управления Каспийского комплексного экологического мониторинга изучили распространившиеся в социальных сетях кадры с предполагаемым загрязнением прибрежной полосы на пляже, именуемом "Дачник",

Сотрудники Государственной службы экологической безопасности и Управления Каспийского комплексного экологического мониторинга изучили распространившиеся в социальных сетях кадры с предполагаемым загрязнением прибрежной полосы на пляже, именуемом "Дачник", в поселке Нардаран Сабунчинского района Баку.

Об этом Report сообщили в Госслужбе.

Представитель ведомства Гафар Агаев отметил, что во время проверки на берегу моря сточные воды не наблюдались, но были обнаружены скопления мха и красных водорослей.

Было установлено, что накопившиеся на территории после отлива мох и красные водоросли создали видимость загрязнения воды.

"Хотя сточные воды на территории визуально не наблюдались, специалисты взяли пробы воды для анализа. Общественности будет предоставлена дополнительная информация после получения результатов лабораторных исследований", - сказал Г.Агаев.