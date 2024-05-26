В Агстафе повысился уровень воды в реке Гасансу

В Агстафе наблюдается повышение уровня воды в реке Гасансу.

В Агстафе наблюдается повышение уровня воды в реке Гасансу.

Как сообщает западное бюро Report, соответствующие органы принимают превентивные меры для предотвращения возможного наводнения.

Отметим, что уровень воды в гидрологическом пункте Гыраг Кесемен на территории Агстафинского района 26 мая поднялся на 152 см по сравнению со вчерашним днем и в настоящее время продолжает расти. Повышение уровня воды продолжится, предположительно, до 27 мая. В связи со сложившейся ситуацией жителей, проживающих на территории Газахского, Товузского и Агстафинского районов, просят быть внимательными и держаться подальше от берегов.