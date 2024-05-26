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В Агстафе повысился уровень воды в реке Гасансу

В Агстафе повысился уровень воды в реке Гасансу В Агстафе наблюдается повышение уровня воды в реке Гасансу.
Экология
26 мая 2024 г. 17:59
В Агстафе повысился уровень воды в реке Гасансу

В Агстафе наблюдается повышение уровня воды в реке Гасансу.

Как сообщает западное бюро Report, соответствующие органы принимают превентивные меры для предотвращения возможного наводнения.

Отметим, что уровень воды в гидрологическом пункте Гыраг Кесемен на территории Агстафинского района 26 мая поднялся на 152 см по сравнению со вчерашним днем и в настоящее время продолжает расти. Повышение уровня воды продолжится, предположительно, до 27 мая. В связи со сложившейся ситуацией жителей, проживающих на территории Газахского, Товузского и Агстафинского районов, просят быть внимательными и держаться подальше от берегов.

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Версия на азербайджанском языке Ağstafada Həsənsu çayında suyun səviyyəsinin artması müşahidə olunur

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