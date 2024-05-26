Национальная гидрометеорологическая служба предупредила об опасности паводков

26 мая в результате разлива реки Дебет на территории соседних государств наблюдается сильное наводнение.

26 мая в результате разлива реки Дебет на территории соседних государств наблюдается сильное наводнение.

Об этом сообщил Report начальник Национальной гидрометеорологической службы Назим Махмудов.

По его словам, учитывая, что на территории Грузии Дебет впадает в реку Храми, являющуюся притоком Куры, есть риск повышения ее уровня в период с 26 по 28 мая в пункте Гыраг Кесемен, что может вызвать наводнения на территории Газахского, Агстафинского и Товузского районов.

Глава метеослужбы призвал население, проживающее на этих территориях, проявлять осторожность и держаться на безопасном расстоянии от берегов.