Концентрация пыли в воздухе в Баку и на Абшероне повысилась

Концентрация пыли в воздухе в Баку и на Абшеронском полуострове увеличилась.

Концентрация пыли в воздухе в Баку и на Абшеронском полуострове увеличилась.

Об этом Report сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.

Согласно информации, к 19:00 концентрация пыли в воздухе превышала норму в 1,5 - 1,7 раза, а уже к 22:00 этот показатель вырос до 3 - 3,5 раза.

Главный инженер Группы мониторинга загрязнения окружающей среды Рена Аллахвердиева заявила, что в настоящее время пыльная погода сохраняется.

"27 мая в связи с синоптической обстановкой прогнозируется усиление северо-западного ветра и дождь, поэтому ожидается, что концентрация пыли в воздухе в течение дня постепенно снизится до нормы. Следует отметить, что пыльная мгла носит трансграничный характер и связана с метеорологическими условиями", - подчеркнула она