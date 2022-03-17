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Завтра в некоторых районах Азербайджана пойдет снег

Завтра в некоторых районах Азербайджана пойдет снег В Баку и на Абшеронском полуострове 18 марта временами ожидаются осадки.
Экология
17 марта 2022 г. 13:04
Завтра в некоторых районах Азербайджана пойдет снег

В Баку и на Абшеронском полуострове 18 марта временами ожидаются осадки.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, утром местами ожидается туман, будет дуть умеренный северный ветер.

Температура воздуха ночью составит 2-5°, днем - 7-9° тепла, в Баку ночью - 2-4°, днем - 7-9° тепла. Атмосферное давление поднимется с 770 мм, что выше нормы, до 773 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 75-85%.

В районах Азербайджана временами ожидаются осадки, снег, который местами будет интенсивным, и туман. Будет дуть умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 0-5°, днем - 8-13° тепла, в горах ночью - 5-10°, в высокогорье до 16°, днем - 0-5° мороза.

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