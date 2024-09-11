Завтра в некоторых районах Азербайджана ожидаются ливни и град

12 сентября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

12 сентября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, будет преобладать умеренный северо-западный ветер, который днем сменится северо-восточным.

Температура воздуха ночью составит 20-24°, днем - 28-32° тепла. Атмосферное давление - 758 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 70-75%, днем - 40-45%.

В районах Азербайджана пройдет преимущественно без осадков, однако начиная с дневных часов в некоторых горных и предгорных районах ожидаются дожди, в отдельных местах ливневого характера, грозы и град. Ночью и утром местами возможен слабый туман. Будет преобладать временами усиливающийся восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 17-22°, днем - 29-34° тепла, в горах ночью 10-15°, днем - 20-25° тепла.