О нас

Завтра в некоторых районах Азербайджана ожидаются ливни и град

Завтра в некоторых районах Азербайджана ожидаются ливни и град 12 сентября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.
Экология
11 сентября 2024 г. 13:30
Завтра в некоторых районах Азербайджана ожидаются ливни и град

12 сентября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, будет преобладать умеренный северо-западный ветер, который днем сменится северо-восточным.

Температура воздуха ночью составит 20-24°, днем - 28-32° тепла. Атмосферное давление - 758 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 70-75%, днем - 40-45%.

В районах Азербайджана пройдет преимущественно без осадков, однако начиная с дневных часов в некоторых горных и предгорных районах ожидаются дожди, в отдельных местах ливневого характера, грозы и град. Ночью и утром местами возможен слабый туман. Будет преобладать временами усиливающийся восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 17-22°, днем - 29-34° тепла, в горах ночью 10-15°, днем - 20-25° тепла.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Azerbaijan weather forecast for September 12
Версия на азербайджанском языке Sabah bəzi rayonlara leysan yağacaq, dolu düşəcək

Самое читаемое

Прогноз погоды в Азербайджане на субботу
Прогноз погоды в Азербайджане на субботу
6 сентября 2024 г. 12:41
Путин: Россия не отказывается от транзита газа через Украину
Путин: Россия не отказывается от транзита газа через Украину
5 сентября 2024 г. 12:50
В Армении при вооруженном нападении погиб полицейский, еще один получил ранения
В Армении при вооруженном нападении погиб полицейский, еще один получил ранения
7 сентября 2024 г. 21:22
Заявления президента Ильхама Алиева в Черноббио в центре внимания мировых СМИ
Заявления президента Ильхама Алиева в Черноббио в центре внимания мировых СМИ
6 сентября 2024 г. 20:05
Бакинский аэропорт обратился к пассажирам в связи с Гран-при Азербайджана Формулы 1
Бакинский аэропорт обратился к пассажирам в связи с Гран-при Азербайджана "Формулы 1"
9 сентября 2024 г. 10:01
Армения известила Турцию о своих подходах к восстановлению Анийского моста
Армения известила Турцию о своих подходах к восстановлению Анийского моста
7 сентября 2024 г. 17:52
Завтра воздух в Азербайджане прогреется до 37 градусов
Завтра воздух в Азербайджане прогреется до 37 градусов
10 сентября 2024 г. 12:22
Завтра в Баку ожидается ветреная погода
Завтра в Баку ожидается ветреная погода
5 сентября 2024 г. 13:19
Завтра в Азербайджане ожидается до 34 градусов тепла
Завтра в Азербайджане ожидается до 34 градусов тепла
7 сентября 2024 г. 11:53
Пенсии по Баку, Сумгайыту и Абшерону будут выплачены 10 сентября
Пенсии по Баку, Сумгайыту и Абшерону будут выплачены 10 сентября
6 сентября 2024 г. 14:27

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi