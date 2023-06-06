Завтра в некоторых районах Азербайджана ожидаются ливни, грозы и град

7 июня в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.

7 июня в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов.

Однако ночью и утром в некоторых местах полуострова вероятны кратковременные осадки. Будет преобладать временами усиливающийся северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 16-21°, днем 23-27° тепла. Атмосферное давление повысится с 762 до 765 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 65-75%.

В некоторых районах Азербайджана местами ожидаются дожди, в отдельных местах - ливни, грозы, град и туман. Будет преобладать временами усиливающийся западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 15-19°, днем 22-27° тепла, в горах ночью 5-10°, днем 12-17° тепла.