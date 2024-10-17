Завтра в некоторых районах Азербайджана ожидаются ливни, грозы и град

18 октября в Баку и на Абшеронском полуострове будет преобладать облачная погода.

18 октября в Баку и на Абшеронском полуострове будет преобладать облачная погода.

Об этом сообщили Report в Национальном службе гидрометеорологии.

Утром и вечером в некоторых частях полуострова возможны кратковременные осадки. В течение дня будет преобладать временами усиливающийся северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 14-16°, днем - 17-19° тепла. Атмосферное давление повысится с 756 до 761 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха днем и ночью составит 65-75%.

В районах Азербайджана не исключаются дожди, местами ливневого характера, грозы, град и туман, в горных районах выпадет снег. Будет преобладать временами усиливающийся западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 11-15°, днем - 16-19° тепла, в горах ночью 3-7°, днем - 7-11° тепла.