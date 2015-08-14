Завтра в некоторых районах Азербайджана ожидается 41 градус тепла

Баку. 14 августа. REPORT.AZ/ Завтра в Баку ожидается 37 градусов тепла. Как сообщили Report в бюро гидрометеорологических прогнозов Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове осадков не ожидается. Днем прогнозируется юго-восточный ветер.

15 августа на Абшеронском полуострове ночью температура воздуха составит 23-26, днем - 32-37 градусов тепла. В Баку температура воздуха ночью - 24-26, днем - 35-37 градусов тепла.

Завтра в районах Азербайджана в основном без осадков. Будет преобладать восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 21-26, днем - 33-38, местами 41 градус тепла, в горах ночью - 15-20, днем - 27-32 градуса тепла.

Температура морской воды на пляжах Абшерона - в Сумгайыте, Новханах, Пиршаги, Нардаране, Бильгях составит 26-27, в Загульбе, Бузовнах, Мардакянах, Шувялане - 27-28, в Тюркане, Говсанах, на Шихово и Сахиле - 28-29 градусов тепла.