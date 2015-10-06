Завтра в некоторых районах Азербайджана ожидаются дожди

Баку. 6 октября. REPORT.AZ/ Завтра в Баку ожидается 26 градусов тепла. Об этом Report сообщили в Бюро гидрометеорологических прогнозов Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Завтра, 7 октября, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность. Однако ночью и ближе к утру в отдельных частях полуострова есть вероятность кратковременных осадков. Вечером местами прогнозируется слабый туман. Будет преобладать южный ветер.

Ночью на Абшеронском полуострове ожидается 15-19, днем - 22-27 градусов тепла, в Баку ночью - 16-18, днем - 24-26 градусов тепла.

Завтра в районах Азербайджана будут грозы, местами осадки. Ближе к вечеру восточный ветер перейдет на умеренный западный ветер.

Ночью температура воздуха составит 12-17, днем - 22-27 градусов тепла, в горах ночью - 5-10, днем - 11-16 градусов тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, ожидаемые 7 октября на Абшеронском полуострове умеренные погодные условия в основном благоприятны для метеочувствительных людей.