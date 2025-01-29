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Завтра в некоторых пригородных территориях ожидается изморось

Завтра в некоторых пригородных территориях ожидается изморось 30 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.
Экология
29 января 2025 г. 12:21
Завтра в некоторых пригородных территориях ожидается изморось

30 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, днем в некоторых пригородных территориях возможна небольшая изморось.

Будет преобладать юго-восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 4-7°, днем - 8-12° тепла. Атмосферное давление будет выше нормы - 773 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 70-80%.

В районах Азербайджана пройдет в основном без осадков. Местами не исключается туман. Будет преобладать восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит от 2° мороза до 3° тепла, днем - 8-13° тепла, в горах ночью 7-12° мороза, днем - от 3° мороза до 2° тепла.

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Версия на английском языке Azerbaijan weather forecast for January 30
Версия на азербайджанском языке Sabah bəzi şəhərətrafı ərazilərdə hava çiskinli olacaq

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