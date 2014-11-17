Завтра в Баку ожидается переменная облачность

Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/ 18 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, будет дуть северный ветер. Об этом Report сообщает со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха ночью составит 7-10, днем - 11-13 градусов тепла.

В некоторых районах Азербайджана завтра ночью и утром будет наблюдаться туман, преимущественно в северных и восточных районах ожидается моросящий дождь. Ветер восточный. Температура воздуха ночью составит 3-8, днем 11-16, в горах ночью от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем 5-10 градусов тепла.