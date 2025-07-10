Завтра в Баку воздух прогреется до 36°

11 июля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

11 июля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

В ночь с 10 на 11 июля и утром в некоторых частях полуострова возможны кратковременные осадки. Будет преобладать северо-западный ветер, который днем сменится юго-восточным.

Температура воздуха ночью составит 20-25, днем - 31-36° тепла. Атмосферное давление - 757 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 65-70, днем - 45-50%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Однако днем в некоторых горных районах возможны кратковременные осадки и грозы. Будет преобладать умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 20-25, днем - 33-38° тепла, в горах ночью 8-13, днем - 20-25° тепла.