Завтра в Баку температура воздуха понизится на 4 градуса, в горных районах выпадет снег

Баку. 21 ноября. REPORT.AZ/ Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, 22 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.

Однако утром в некоторых местах прогнозируется дождь. Умеренный юго-западный ветер днем сменится сильным северо-западным ветром.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 10-13, днем 13-16 градусов тепла, в Баку ночью ожидается 10-12, днем 13-15 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 753 мм до 763 мм ртутного столба. Относительная влажность составит 70-80%.

Завтра начиная с западных районов Азербайджана временами прогнозируются дожди, в некоторых местах осадки будут интенсивными, возможны грозы, в горных и предгорных районах ожидается мокрый снег, снег. В отдельных местах будет туман. Прогнозируется местами усиливающийся западный ветер.

Ночью температура воздуха составит 5-10, днем 13-17 градусов тепла, в горах ночью ожидается 1-6, днем 6-10 градусов тепла.