Завтра в Баку прогнозируется дождь, в горных районах Азербайджана - снег

Баку. 27 февраля. REPORT.AZ/ Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, завтра в столице и местами на полуострове возможен туман, ближе к вечеру вероятны дожди. Южный ветер днем сменится умеренным северо-западным ветром, который усилится к вечеру.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 5-7, днем 8-13 градусов тепла, в Баку ночью 5-7, днем 9-11 градусов тепла.

Завтра в районах Азербайджана ночью и утром местами возможен туман, будет моросить, днем временами возможны дожди, а в горных районах - мокрый снег и снег. Прогнозируется местами усиливающийся восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 4-7 градусов тепла, днем 11-16 градусов тепла, в горах ночью 0-5, днем 5-10 градусов тепла.