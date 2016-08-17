​Завтра в Баку прогнозируется 35, в районах 38 градусов тепла

Баку. 17 августа. REPORT.AZ/ Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове осадки не ожидаются.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, 18 августа в столице и на полуострове ожидается северный ветер, который в дневные часы перейдет на юго-восточный.

Ночью на Абшеронском полуострове ожидается 22-26° С, днем - 31-36° С, в Баку ночью будет 24-26° С, днем - 33-35° С.

В районах Азербайджана в основном без осадков. Ожидается восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 20-25° С, днем - 33-38° С, в горах ночью 15-20° С, днем - 22-27° С.

Атмосферное давление составит 756 мм ртутного столба. Ночью относительная влажность - 70-80%, днем - 35-45%.

Температура морской воды на пляжах Абшерона - в Сумгайыте, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгях, Загульбе составит 24-25 °С, на пляжах в Бузовне, Мардакяне, Шувялане – 25-26 °С, в Тюркян, Говсане, Сахиле, Шихово – 27-28 °С.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, ожидаемая на Абшеронском полуострове 18-19 августа жара будет неблагоприятна для метеочувствительных людей.