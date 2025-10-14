Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку
    Завтра в Баку погода будет без осадков

    Экология
    • 14 октября, 2025
    • 12:59
    Завтра в Баку погода будет без осадков

    Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.

    Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, вечером местами возможен дождь, юго-восточный ветер сменится северо-восточным.

    Температура воздуха ночью составит 14-17, днем ​​– 20-23° тепла. Атмосферное давление будет выше нормы - на уровне 764 мм рт.ст., относительная влажность воздуха составит 80-85% ночью и 60-65% днем.

    В регионах Азербайджана погода преимущественно без осадков, днем ​​в некоторых восточных районах возможны кратковременные дожди и грозы, местами ожидается туман. Подует восточный ветер.

    Температура воздуха ночью составит 9–13, днем - 19–24° тепла, в горах ночью - 0–4, днем 5–9° тепла.

    прогноз погоды национальная служба гидрометеорологии
