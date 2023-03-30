Завтра в Баку ожидаются интенсивные осадки

31 марта в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются переменные осадки, в некоторых частях полуострова осадки временами примут интенсивный характер.

31 марта в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются переменные осадки, в некоторых частях полуострова осадки временами примут интенсивный характер.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, вечером преимущественно на севере Абшеронского полуострова осадки ненадолго перейдут в мокрый снег.

Будет дуть сильный северо-западный ветер. Температура воздуха ночью и днем будет 4-7° тепла, вечером - до 3° тепла. Атмосферное давление составит 762 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ожидается на уровне 65-75%.

В районах Азербайджана местами ожидаются осадки, в горных и предгорных районах – снег, местами интенсивный. В некоторых местах временами туман. Западный ветер в некоторых местах будет периодически усиливаться.

Температура воздуха ночью 4-8° тепла, днем 10-14° тепла, в горах ночью 3-8° мороза, днем 0-3° мороза.