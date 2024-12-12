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Завтра в Баку ожидаются ливни и ветер

Завтра в Баку ожидаются ливни и ветер 13 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно. Ночью и утром в некоторых частях полуострова возможны осадки, временами ливневого характера.
Экология
12 декабря 2024 г. 13:19
Завтра в Баку ожидаются ливни и ветер

13 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно. Ночью и утром в некоторых частях полуострова возможны осадки, временами ливневого характера.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Будет преобладать временами усиливающийся северо-западный ветер. Температура воздуха ночью составит 6-8°, днем - 8-11° тепла. Атмосферное давление - 757 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 70-80%.

В районах Азербайджана ожидаются осадки в виде дождя и снега, которые днем ненадолго прекратятся. Местами ожидается туман. Будет преобладать временами усиливающийся западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 1-5°, днем - 7-12° тепла, в горах ночью 3-8°, днем - 0-3° мороза.

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Версия на английском языке Azerbaijan weather forecast for December 13
Версия на азербайджанском языке Sabah Bakıda leysan yağacaq, güclü külək əsəcək - PROQNOZ

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