Завтра в Баку ожидаются ливни и ветер

13 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно. Ночью и утром в некоторых частях полуострова возможны осадки, временами ливневого характера.

13 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно. Ночью и утром в некоторых частях полуострова возможны осадки, временами ливневого характера.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Будет преобладать временами усиливающийся северо-западный ветер. Температура воздуха ночью составит 6-8°, днем - 8-11° тепла. Атмосферное давление - 757 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 70-80%.

В районах Азербайджана ожидаются осадки в виде дождя и снега, которые днем ненадолго прекратятся. Местами ожидается туман. Будет преобладать временами усиливающийся западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 1-5°, днем - 7-12° тепла, в горах ночью 3-8°, днем - 0-3° мороза.