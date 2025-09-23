Завтра в Баку ожидаются кратковременные осадки и грозы

24 сентября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

В течение дня в некоторых частях полуострова возможны кратковременные осадки и грозы. Будет преобладать северо-западный ветер, который днем сменится юго-восточным.

Температура воздуха ночью составит 14-17, днем - 20-24 градуса тепла. Атмосферное давление понизится с 766 до 762 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха - 70-80%.

В регионах Азербайджана преимущественно без осадков, однако днем в некоторых горных районах возможны кратковременные ливни и грозы. Местами не исключается туман. Будет преобладать умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 11-16, днем - ​​20-25, в горах ночью 1-6, днем ​- ​7-12 градусов тепла.