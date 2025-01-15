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Завтра в Баку ожидаются дожди, в регионах - снег

Завтра в Баку ожидаются дожди, в регионах - снег 16 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, местами не исключаются кратковременные осадки.
Экология
15 января 2025 г. 14:49
Завтра в Баку ожидаются дожди, в регионах - снег

16 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, местами не исключаются кратковременные осадки.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, к вечеру осадки постепенно прекратятся.

Юго-восточный ветер днем ​​сменится северо-западным. Температура воздуха ночью составит 3-6°, днем ​​- 6-9° тепла. Атмосферное давление - 768 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 70-80%.

В регионах Азербайджана в основном без осадков. Однако в некоторых районах, в частности в восточных, ожидаются осадки в виде дождя и снега. Местами не исключается туман. Будет преобладать временами усиливающийся западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 1-6°, днем - ​​6-11° тепла, в горах ночью 3-8° мороза, днем ​- ​0-5° тепла.

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Версия на азербайджанском языке Sabah Bakıya yağış, regionlara qar yağacaq

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