Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 День государственного суверенитета
    Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 День государственного суверенитета

    Завтра в Баку ожидаются дожди и сильный ветер

    Экология
    • 20 сентября, 2025
    • 12:20
    Завтра в Баку ожидаются дожди и сильный ветер

    Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, а в некоторых районах пройдут прерывистые дожди. Северо-западный ветер временами усилится.

    Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

    По данным синоптиков, температура воздуха ночью составит 15-18 градусов тепла, днем поднимется до 18-20 градусов. Атмосферное давление повысится с 761 мм ртутного столба до 766 мм. Относительная влажность воздуха будет держаться на уровне 70-80%.

    В районах Азербайджана местами ожидаются дожди, грозы с молниями. В отдельных местах прогнозируются ливни повышенной интенсивности, возможно выпадение града, а в горных районах - снегопады. Местами образуется туман. Западный ветер в некоторых районах усилится.

    Температура воздуха ночью составит 13-16 градусов, днем 16-20 градусов тепла. В горных районах ночью ожидается от 0 до 5 градусов, днем 5-8 градусов выше нуля.

    прогноз погоды Баку Абшерон дожди ветер
    Sabah Bakıda bəzi yerlərdə fasilələrlə yağış yağacaq, güclü külək əsəcək

    Последние новости

    13:29
    Фото

    Global Media Group присоединилась к экологической акции "Защитим Каспий"

    Экология
    13:22

    Премьер Маврикия пытается урегулировать конфликт между управляющими ЦБ

    Другие страны
    13:16
    Фото

    Глава прокуратуры Уганды посетил Азербайджан

    Внешняя политика
    13:14

    Пашинян назвал открытым и честным диалог с Путиным

    В регионе
    13:01

    С момента полного восстановления государственного суверенитета Азербайджана минуло 2 года

    Внутренняя политика
    13:00

    Президенты Азербайджана и Руанды провели переговоры один на один

    Внешняя политика
    12:59
    Фото

    В Ханкенди проходит празднование Дня города

    Карабах
    12:57

    Прямые инвестиции Азербайджана в экономику ОАЭ в I полугодии сократились почти в 3 раза

    Финансы
    12:57
    Фото

    В Баку состоялась официальная церемония встречи президента Руанды

    Внешняя политика
    Лента новостей