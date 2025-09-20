Завтра в Баку ожидаются дожди и сильный ветер

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, а в некоторых районах пройдут прерывистые дожди. Северо-западный ветер временами усилится.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

По данным синоптиков, температура воздуха ночью составит 15-18 градусов тепла, днем поднимется до 18-20 градусов. Атмосферное давление повысится с 761 мм ртутного столба до 766 мм. Относительная влажность воздуха будет держаться на уровне 70-80%.

В районах Азербайджана местами ожидаются дожди, грозы с молниями. В отдельных местах прогнозируются ливни повышенной интенсивности, возможно выпадение града, а в горных районах - снегопады. Местами образуется туман. Западный ветер в некоторых районах усилится.

Температура воздуха ночью составит 13-16 градусов, днем 16-20 градусов тепла. В горных районах ночью ожидается от 0 до 5 градусов, днем 5-8 градусов выше нуля.