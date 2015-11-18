В Баку ожидаются дожди

Баку. 18 ноября. REPORT.AZ/ Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, 19 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, утром в некоторых местах будет моросить, во второй половине дня возможны дожди. Днем будет преобладать юго-западный ветер.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 7-9, днем 12-15 градусов тепла, в Баку ночью 7-9, днем 12-14 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 766 мм.рт.ст., относительная влажность - 75-85 процентов.

Завтра в районах Азербайджана в основном без осадков, ночью и утром местами возможен туман, в восточных районах вероятны осадки. Прогнозируется восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 4-9, днем 12-16 градусов тепла, в горах ночью от - 4 до +1, днем 6-11 градусов тепла.