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Завтра в Баку ожидаются дождь и ветер

Завтра в Баку ожидаются дождь и ветер 25 мая будет дуть временами усиливающийся северо-западный ветер
Экология
24 мая 2021 г. 13:45
Завтра в Баку ожидаются дождь и ветер

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, ближе к ночи местами возможны осадки.

Как сообщили Report в Национальном гидрометеорологическом центре, 25 мая будет дуть временами усиливающийся северо-западный ветер.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 16-19, днем 24-29, в Баку ночью - 16-18, днем - 26-28 градусов тепла. Атмосферное давление - 759 мм ртутного столба, относительная влажность ночью - 65-75%, днем - 45-50%.

25 мая в районах Азербайджана в основном без осадков, однако днем, начиная с северных и западных районов, местами ожидаются грозы, дожди, к вечеру интенсивные, град. Утром местами туман, будет дуть западный ветер, в отдельных местах c усилением.

Температура воздуха ночью составит 15-20, днем - 29-34, в горах ночью 10-15, днем - 17-22 градуса тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, на Абшеронском полуострове ожидается усиление северного ветра хазри, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.

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Версия на азербайджанском языке Sabah Bakıda yağış yağacaq, külək əsəcək

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