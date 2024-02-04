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Завтра в Баку ожидается ветреная погода, в горных районах выпадет снег

Завтра в Баку ожидается ветреная погода, в горных районах выпадет снег Объявлен прогноз погоды на 5 февраля.
Экология
4 февраля 2024 г. 12:52
Завтра в Баку ожидается ветреная погода, в горных районах выпадет снег

Объявлен прогноз погоды на 5 февраля.

Как сообщили Report в Национальной гидрометеорологической службе, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменно-облачная погода, преимущественно без осадков.

Ночью и утром местами будет туман. В течение дня временами усилится умеренный юго-западный ветер. Температура воздуха составит ночью 2-5° тепла, днем ​​10-15° тепла.

В большинстве районов Азербайджана преимущественно без осадков. Но в некоторых горных районах возможны переменные осадки, снег. Временами туман. Днем местами ожидается периодическое усиление западного ветра. Температура воздуха составит ночью 0-5° тепла, днем ​​11-16° тепла, в горах ночью 3-8° мороза, днем ​​от 3° мороза до 2° тепла.

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Версия на азербайджанском языке Sabahın havası: Külək güclənəcək, bəzi dağlıq ərazilərdə qar yağacaq

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