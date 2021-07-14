Завтра в Баку ожидается ветреная погода

Объявлен прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Объявлен прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, 15 июля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

Утром на полуострове возможны кратковременные дожди. Будет дуть умеренный северо-западный ветер. Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 22-25, днем - 29-32, в Баку ночью - 23-25, днем - 30-32 градуса тепла.

Атмосферное давление ниже нормы - 758 мм ртутного столба, относительная влажность ночью - 60-70%, днем - 40-45%.

На пляжах Абшерона будет дуть умеренный северо-западный ветер. Температура морской воды в Сумгайыте, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя, Загульбе составит 23-24 градуса, в Тюркяне, Говсане, Сахиле, Шихово - 24-25 градусов тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, на Абшеронском полуострове ожидается усиление северного ветра хазри, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.

Завтра в районах Азербайджана ожидаются грозы, дожди, местами интенсивные, вероятен град. Западный ветер местами усилится.

Температура воздуха ночью составит 20-25, днем - 31-36, в горах ночью - 13-15, днем - 20-25 градусов тепла.