Завтра в Баку ожидается снег

Баку. 30 декабря. REPORT.AZ/ Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 31 декабря.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, 31 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове временами ожидаются осадки. В некоторых местах возможны мокрый снег и снег.

Будет преобладать сильный северо-западный ветер.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью днем составит 2-5 градусов тепла, ближе к вечеру около нуля, в Баку ночью и днем 3-5, ближе к вечеру около нуля.

Завтра в районах Азербайджана временами ожидаются осадки, мокрый снег и снег, в некоторых местах интенсивного характера. Прогнозируется временами усиливающийся западный ветер.

Ночью температура воздуха составит от -1 до +4, днем 5-9 градусов тепла, в горах ночью 2-7 градусов мороза, в высокогорье до 14 градусов мороза, днем от -2 до +3 градусов.