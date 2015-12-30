 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Завтра в Баку ожидается снег

    Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра

    Баку. 30 декабря. REPORT.AZ/ Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 31 декабря.

    Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, 31 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове временами ожидаются осадки. В некоторых местах возможны мокрый снег и снег. 

    Будет преобладать сильный северо-западный ветер. 

    Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью днем составит 2-5 градусов тепла, ближе к вечеру около нуля, в Баку ночью и днем 3-5, ближе к вечеру около нуля.

    Завтра в районах Азербайджана временами ожидаются осадки, мокрый снег и снег, в некоторых местах интенсивного характера. Прогнозируется временами усиливающийся западный ветер. 

    Ночью температура воздуха составит от -1 до +4, днем 5-9 градусов тепла, в горах ночью 2-7 градусов мороза, в высокогорье до 14 градусов мороза, днем от -2 до +3 градусов.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi