Завтра в Баку ожидается сильный ветер
Экология
- 11 января, 2026
- 12:31
В Баку и на Абшеронском полуострове 12 января ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.
Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, юго-западный ветер будет временами усиливаться, но к вечеру станет умеренным.
Температура воздуха ночью составит 4-7° тепла, днем 13-18° тепла. Атмосферное давление составит 757 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью - 70-75%, днем - 45-50%.
В районах Азербайджана ожидается погода преимущественно без осадков, местами возможен туман. Умеренный западный ветер будет временами усиливаться.
Температура воздуха ночью составит 0-5° тепла, днем 14-19° тепла, в горах ночью 1-6° мороза, днем 11-16° тепла.
