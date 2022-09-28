Завтра в Баку ожидается сильный ветер

В Баку и на Абшеронском полуострове 29 сентября ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

В Баку и на Абшеронском полуострове 29 сентября ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Как сообщает Report со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, ночью и утром на отдельных территориях будет туман.

Умеренный северо-западный ветер временами усилится. Температура воздуха ночью составит 18-20°, днем 25-28° тепла. В Баку ночью ожидается 18-20°, днем 25-27° тепла. Атмосферное давление поднимется с 755 до 759 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 70-80%.

В районах Азербайджана завтра пройдет в основном без осадков. Ночью и утром будет туман. Будет преобладать западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 14-18°, днем 28-32° тепла, в горах ночью 5-10°, днем 14-19° тепла.