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Завтра в Баку ожидается сильный ветер

Завтра в Баку ожидается сильный ветер В Баку и на Абшеронском полуострове 29 сентября ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.
Экология
28 сентября 2022 г. 12:29
Завтра в Баку ожидается сильный ветер

В Баку и на Абшеронском полуострове 29 сентября ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Как сообщает Report со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, ночью и утром на отдельных территориях будет туман.

Умеренный северо-западный ветер временами усилится. Температура воздуха ночью составит 18-20°, днем 25-28° тепла. В Баку ночью ожидается 18-20°, днем 25-27° тепла. Атмосферное давление поднимется с 755 до 759 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 70-80%.

В районах Азербайджана завтра пройдет в основном без осадков. Ночью и утром будет туман. Будет преобладать западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 14-18°, днем 28-32° тепла, в горах ночью 5-10°, днем 14-19° тепла.

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Версия на английском языке Strong wind expected in Baku tomorrow
Версия на азербайджанском языке Sabah Bakıda güclü külək əsəcək

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