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Завтра в Баку ожидается сильный ветер

Завтра в Баку ожидается сильный ветер 2 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, местами пасмурно, без осадков.
Экология
1 января 2022 г. 13:11
Завтра в Баку ожидается сильный ветер

2 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, местами пасмурно, без осадков.

Ночью и утром местами будет туман, умеренный юго-западный ветер временами усилится, сообщает Report со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

Температура воздуха ночью составит 2-4°, днем - 8-11° тепла. В Баку ночью будет 2-4°, днем 9-11° тепла. Атмосферное давление снизится с 761 мм до 752 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-70 %.

В районах Азербайджана в основном без осадков. Но ночью и вечером местами ожидаются дожди. В горных районах есть вероятность выпадения снега. На отдельных территориях туман. Западный ветер временами усилится. Температура воздуха ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем 7-12° тепла, в горах ночью 2-7° мороза, днем 3-8° тепла.

На Абшеронском полуострове ожидается умеренное колебание метеорологических факторов, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.

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Версия на английском языке Strong wind expected in Baku tomorrow
Версия на азербайджанском языке Sabah Bakıda hava yağmursuz keçəcək, güclü külək əsəcək

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