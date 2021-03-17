Завтра в Баку ожидается сильный ветер

В районах Азербайджана временами возможны дожди, в горных районах снег

18 марта в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков, однако ближе к ночи местами возможен дождь.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии Азербайджана, завтра будет дуть умеренный юго-западный ветер, во второй половине дня сменится временами усиливающимся северо-западным ветром.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 5-7, днем 13-16, местами 18-20 градусов тепла, в Баку ночью – 5-7, днем 15-17 градусов тепла, местами 18-20 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 754 до 759 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью составит 70-80%, днем 50-55%.

В районах Азербайджана временами возможны дожди, в горных районах снег. Местами туман, ветер западный, днем местами с усилением.

Температура воздуха ночью составит 3-7, днем 14-19 градусов тепла, в горах ночью от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем – 7-12 градусов тепла.

Медико-метеорологический прогноз

18 марта на Абшеронском полуострове временами ожидается усиление северного ветра - хазри, что относительно благоприятно для метеочувствительных людей.

Предупреждение

Во второй половине дня 18 марта в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается кратковременное усиление скорости северо-западного ветра до 15-18 м/с, с порывами до 20-23 м/с.

С полудня 18 марта до полудня 19 марта в северных и западных районах временами ожидаются дожди, в горных районах снег. Скорость западного ветра местами усилится до 20-25 м/с.