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Прогноз погоды на 17 марта 

Прогноз погоды на 17 марта  16 марта в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном, без осадков.
Экология
16 марта 2021 г. 13:59
Прогноз погоды на 17 марта 

17 марта в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии Азербайджана, утром местами слабый туман, будет дуть умеренный юго-западный ветер, во второй половине дня сменится северо-восточным ветром.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 5-7, днем 10-13 градусов тепла, в Баку ночью – 5-7, днем 10-12 градусов тепла.

Атмосферное давление ниже нормы - 757 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью составит 70-80%, днем 55-60%.

В районах Азербайджана в основном без осадков, однако ночью и утром в некоторых северных и западных районах возможны дожди, в горных районах снег. Местами туман, ветер западный, днем местами с усилением.

Температура воздуха ночью составит 1-6, днем 13-18 градусов тепла, в горах ночью 2-7 градусов мороза, днем – 5-10 градусов тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 17 марта на Абшеронском полуострове ожидаются слабые и умеренные колебания метеорологических факторов, что благоприятно для метеозависимых людей.

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