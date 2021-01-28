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Завтра в Баку ожидается переменная облачность

Завтра в Баку ожидается переменная облачность Атмосферное давление поднимется с 757 мм до 761 мм ртутного столба, относительная влажность ночью составит 70-80%, днем 50-55%
Экология
28 января 2021 г. 13:21
Завтра в Баку ожидается переменная облачность

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.

Как сообщили Report в Национальном гидрометцентре, 29 января будет дуть временами усиливающийся северо-западный ветер, который во второй половине дня перейдет в северо-восточный ветер.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 4-7, днем 9-11 градусов тепла, в Баку ночью ожидается 4-6, днем 9-11 градусов тепла.

Атмосферное давление поднимется с 757 мм до 761 мм ртутного столба, относительная влажность ночью составит 70-80%, днем 50-55%.

29 января в некоторых районах Азербайджана возможны дожди, в горных территориях снег, днем в основном без осадков. Местами туман, западный ветер временами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 0-5 градусов тепла, днем 8-12 градусов тепла, в горах ночью 0-4 градусов тепла, в высокогорных территориях 0-5 градусов мороза, днем 4-8 градусов тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 29 января на Абшеронском полуострове ожидаются умеренные колебания метеорологических факторов, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.

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