Завтра в Баку ожидается мокрый снег

Баку. 18 февраля. REPORT.AZ/ 19 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются осадки, ночью местами есть вероятность мокрого снега.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, в столице и на полуострове временами усиливающийся северо-восточный ветер днем сменится умеренным южным ветром.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 1-3, днем 4-7 градусов тепла, в Баку ночью 1-3, днем 5-7 градусов тепла.

Завтра в районах Азербайджана ожидаются осадки, снег. Местами возможен туман. Прогнозируется умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем 4-9 градусов тепла, в горах ночью 3-8 градусов мороза, в высокогорье 8-12 градусов мороза, днем от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.