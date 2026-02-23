Завтра в Баку ожидается изморось
Экология
- 23 февраля, 2026
- 12:45
24 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно.
Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, ночью и утром местами возможен моросящий дождь.
Северо-западный ветер днем сменится северо-восточным. Температура воздуха ночью составит 3-5, днем - 7-9° тепла. Атмосферное давление повысится с 761 до 764 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 70-80%.
В регионах Азербайджана ожидаются осадки, местами интенсивные, в горных районах выпадет снег, ночью и утром не исключается туман. Будет преобладать умеренный восточный ветер.
Ночью температура воздуха составит 4-7, днем - 8-13° тепла, ночью в горах 0-5° мороза, днем - 3-8° тепла.
