Завтра в Баку ожидается дождь

Баку. 26 августа. REPORT.AZ/ В субботу в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, утром 27 августа в отдельных частых полуострова местами пройдут кратковременные осадки. Прогнозируется умеренный северо-восточный ветер.

Ночью температура воздуха составит 21-25°C, днем - 31-36°C, в Баку ночью ожидается 22-24°C, днем - 32-34°C.

В районах Азербайджана в основном будет без осадков. Однако, вечером и ночью возможны осадки. Прогнозируется временами усиливающийся восточный ветер. Ночью температура воздуха составит 20-25°C, днем - 34-39°C, в горах ночью ожидается 15-20°C, днем - 25-30°C.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, преобладание 27-28 августа на Абшеронском полуострове слабого ветра и чрезмерная влажность могут вызвать у метеочувствительных людей чувство дискомфорта.

Атмосферное давление будет в пределах нормы - 760 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 65-75%, днем - 35-45%.

Температура морской воды на пляжах Абшерона - в Сумгайыте, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгях, Загульбе составит 24-25°C, на пляжах в Бузовне, Мардакяне, Шувялане – 26-27°C, в Тюркян, Говсане, Сахиле, Шихово – 27-28°C.