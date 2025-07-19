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Завтра в Баку ожидается до 40° тепла

Завтра в Баку ожидается до 40° тепла 20 июля в Баку и на Абшеронском полуострове пройдет без осадков.
Экология
19 июля 2025 г. 12:43
Завтра в Баку ожидается до 40° тепла

20 июля в Баку и на Абшеронском полуострове пройдет без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, будет преобладать северо-западный ветер, который днем сменится юго-восточным.

Температура воздуха ночью составит 21-26, днем - 35-38, в отдельных частях полуострова - около 40° тепла.

Атмосферное давление понизится с 756 до 753 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 65-75, днем - 35-45%.

В районах Азербайджана осадков не ожидается, однако днем в некоторых горных районах не исключаются кратковременные осадки, грозы и туман. Будет преобладать умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 22-27, днем - 36-41° тепла, в горах ночью 11-16, днем - 28-33° тепла.

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Версия на азербайджанском языке Bazar gününə olan hava proqnozu açıqlanıb

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